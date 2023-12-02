В Воздушных силах предположили, почему рф экономит ракеты: Накапливают «для каких-то других задач»

рф уже давно не наносит ракетных ударов по украинской территории из дальней авиации. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что враг накапливает ракеты "для каких-то других задач". Об этом он сказал в интервью gordonua.com.
Игнат предположил, что запасов ракет у оккупантов мало для массированных атак. Ссылаясь на информацию разведки, Игнат отметил, что рф могла накопить до 900 высокоточных ракет.
"Если верить имеющимся у нас данным, то к зиме они подошли с количеством ракет вдвое меньше, чем было в прошлом году. Поэтому придерживают. Они у них хранятся для каких-то других задач. Поверьте, было бы у них достаточно ракет - они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блекаута", - подчеркнул представитель Воздушных сил.
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