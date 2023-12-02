В Воздушных силах предположили, почему рф экономит ракеты: Накапливают «для каких-то других задач»

Если верить имеющимся у нас данным, то к зиме они подошли с количеством ракет вдвое меньше, чем было в прошлом году, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

рф уже давно не наносит ракетных ударов по украинской территории из дальней авиации. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что враг накапливает ракеты "для каких-то других задач". Об этом он сказал в интервью gordonua.com.

Игнат предположил, что запасов ракет у оккупантов мало для массированных атак. Ссылаясь на информацию разведки, Игнат отметил, что рф могла накопить до 900 высокоточных ракет.

"Если верить имеющимся у нас данным, то к зиме они подошли с количеством ракет вдвое меньше, чем было в прошлом году. Поэтому придерживают. Они у них хранятся для каких-то других задач. Поверьте, было бы у них достаточно ракет - они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блекаута", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

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