У Повітряних силах припустили, чому рф економить ракети: Накопичують «для якихось інших завдань»

Якщо вірити даним, які у нас є, то до зими вони підійшли з кількістю ракет удвічі менше, ніж було минулого року, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

рф вже давно не завдає ракетних ударів по українській території з дальньої авіації. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ворог накопичує ракети "для якихось інших завдань". Про це він сказав у інтерв’ю gordonua.com.

Ігнат припустив, що запасів ракет у окупантів замало для масованих атак. Посилаючись на інформацію розвідки, Ігнат зазначив, що рф могла накопичити до 900 високоточних ракет.

"Якщо вірити даним, які у нас є, то до зими вони підійшли з кількістю ракет удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань. Повірте, було б у них достатньо ракет - вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту", - наголосив речник Повітряних сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.