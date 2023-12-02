Порошенко планировал встретиться с Орбаном, а рф хотела использовать это против Украины — СБУ

В СБУ объяснили, почему Петра Порошенко не выпустили за границу.

Как ранее мы писали, народного депутата и пятого Президента Украины Петра Порошенко не выпустили в командировку.

СБУ сообщила, что получила информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. Главная цель врага – снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри.

«По замыслу спецслужб рф, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и будет побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса по россии на условиях замораживания войны», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что указанные заявления специальные службы россии планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных стран.

«Среди планов врага – привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» П. Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является «другом путина» и призывает снять санкции с рф.

Эту встречу (как и другие «рабочие встречи» отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины», - сообщили в спецслужбе.

СБУ также добавила, что обратилась в Офис Президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.

«Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб.

Напомним, что согласно законодательству Министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины», - написали в СБУ.

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