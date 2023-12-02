В Киеве женщина во время уборки дома похитила у хозяина $10 тысяч долларов: ей грозит до 8 лет за решеткой

В ходе обыска по месту жительства фигурантки следователи изъяли 7 тысяч долларов и 76 600 гривен.

В Киеве женщина при уборке дома похитила у хозяев 10 тысяч долларов. Следователи сообщили фигурантке о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, в Оболонское управление полиции поступило сообщение от мужчины о том, что из его дома исчезла большая сумма денег. В разговоре с потерпевшим полицейские выяснили, что хозяин дома в краже подозревает домработницу.

Следственно-оперативная группа выяснила, что кражу совершила 34-летняя уроженка Черкасской области.

«Мы выяснили, что женщина, убирая в доме хозяев, заметила портфель, в котором находились денежные средства. Она достала 10 тысяч долларов и уложила их в емкость для бытовой химии. После окончания уборки вынесла деньги из дома, переведя в свою сумку. Во время безотлагательного обыска по месту жительства фигурантки следователи изъяли 7 тысяч долларов и 76 600 гривен», - рассказал начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Сергей Бондарь.

Следователи по согласованию с Оболонской окружной прокуратурой города Киева сообщили нарушительницы о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража совершена в больших размерах. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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