В Киеве произошел пожар в ТЦ Оазис, видео

Сейчас всех посетителей столичного ТЦ эвакуируют.

В субботу, 2 декабря, в столичном ТЦ «Оазис» произошел пожар. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео с места инцидента.

Сейчас всех посетителей ТЦ эвакуируют.

По предварительной информации, возгорание произошло в солярии.

На месте пожара уже работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел исторический памятник архитектуры, на месте которого ранее хотели построить офисный центр

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