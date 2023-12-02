В Киеве произошел пожар в ТЦ Оазис, видео

В субботу, 2 декабря, в столичном ТЦ «Оазис» произошел пожар. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео с места инцидента.
Сейчас всех посетителей ТЦ эвакуируют.
По предварительной информации, возгорание произошло в солярии.
На месте пожара уже работают спасатели.
Ранее сообщалось, что в Киеве горел исторический памятник архитектуры, на месте которого ранее хотели построить офисный центр
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