У Києві сталася пожежа в ТЦ Оазис, відео

Наразі всіх відвідувачів столичного ТЦ евакуюють.

У суботу, 2 грудня, у столичному ТЦ «Оазис» сталася пожежа. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах і опублікували відео з місця інциденту.

Наразі всіх відвідувачів ТЦ евакуюють.

За попередньою інформацією, займання сталось у солярії.

На місці пожежі вже працюють рятувальники.

Раніше ми писали, що у Києві горіла історична памʼятка архітектури, на місці якої раніше хотіли побудувати офісний центр

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.