Зеленський розкрив, коли може настати переломний момент у війні з рф

У результаті недемократичних виборів в рф, які відбудуться в березні, Путін остаточно втратить легітимність як законний керівник держави.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що і коли може стати переломним моментом у війні з рф.

За словами глави держави, у результаті недемократичних виборів в рф, які відбудуться в березні, Путін остаточно втратить легітимність як законний керівник держави. В цей момент і можуть пройти певні зміни.

«Ми розуміємо, що вибори в росії проходять недемократично. Не важливо, як вони проходять – всі знають, яким буде результат ... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут гра вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До слова, може бути переломний момент – нелегітимність президента Путіна», – сказав Зеленський у інтерв'ю Associated Press, передає ОП.

На думку Президента, західний світ без нагадувань з Києва має сам розуміти, що не потрібно визнавати російські вибори через їхню недемократичність.

«Дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів. Щоб мені не доводилося це робити – дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ все це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну», – зазначив президент.

Водночас Зеленський нагадав, що всередині росії сьогодні немає реальної політичної опозиції Путіну.

«Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом в середині», – вважає він.

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