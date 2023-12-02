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Зеленский раскрыл, когда может наступить переломный момент в войне с рф

18:17, 2 декабря 2023
В результате недемократических выборов в рф, которые пройдут в марте, Путин окончательно потеряет легитимность как законный руководитель государства.
Зеленский раскрыл, когда может наступить переломный момент в войне с рф
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что и когда может стать переломным моментом в войне с рф.

По словам главы государства, в результате недемократических выборов в рф, которые состоятся в марте, Путин окончательно потеряет легитимность как законный руководитель государства. В этот момент и могут пройти некоторые изменения.

«Мы понимаем, что выборы в россии проходят недемократично. Не важно, как они проходят – все знают, каким будет результат… Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Здесь игра уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира – признать их или нет. Кстати, может быть переломный момент – нелегитимность президента Путина», – сказал Зеленский в интервью Associated Press, передает ОП.

По мнению Президента, западный мир без напоминаний из Киева должен сам понимать, что не нужно признавать российские выборы из-за их недемократичности.

«Очень хотел бы, чтобы западный мир сам это понимал. Чтобы мне не приходилось это делать – звонить, оказывать давление, говорить. Мне кажется, что мир все это уже понимает после всего горя, которое рф принесла повсюду и, безусловно, в Украину», – отметил президент.

В то же время, Зеленский напомнил, что внутри России сегодня нет реальной политической оппозиции Путину.

«Мы видим этих людей. Мы видим такую оппозицию условную или искусственную, у которой с Путиным одинаковые взгляды на войну, мировую изоляцию россии, использование ядерного оружия, экономику, оккупацию Украины. Это не оппозиция. Это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем и тем же дьяволом внутри», – считает он.

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