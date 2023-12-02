Суд штата Монтана отменил первый в США запрет TikTok

Запрет на TikTok в штате Монтана должен был вступить в силу в начале 2024 года.

Фото: news.sophos.com

В четверг, 30 ноября, федеральный судья решил приостановить действие запрета на соцсеть TikTok в штате Монтана, который должен был вступить в силу в начале 2024 года, передает aussiedlerbote.de.

В своем постановлении судья заявил, что, несмотря на попытки правительства штата защитить закон, «существующие данные не оставляют сомнений в том, что законодательное собрание и генеральный прокурор Монтаны были больше заинтересованы в преследовании мнимой роли Китая в TikTok, чем в защите потребителей Монтаны».

Он также заявил, что TikTok доказал, что закон, скорее всего, нарушает Первую поправку.

«Отключив TikTok, законодательный орган одновременно нанес ущерб правам пользователей-истцов на Первую поправку и лишил их потока доходов, на который многие из них полагаются. Таким образом, истцы доказали вероятность нанесения непоправимого ущерба», - добавил судья.

Напомним, в мае Монтана стала первым штатом США, который принял запрет, который должен был вступить в силу 1 января.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке запретили ТікТок на государственных устройствах.

Еще мы писали, что Европарламент призвал страны ЕС запретить TikTok для госслужащих.

Добавим, членам правительства Франции запретили пользоваться WhatsApp, Telegram и Signal.

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