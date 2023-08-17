В Нью-Йорке запретили ТікТок на государственных устройствах

Ведомства Нью-Йорка обязаны удалить приложение в течение 30 дней.

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В Нью-Йорке запретили загружать и пользоваться приложением TikTok на муниципальных устройствах из-за проблем безопасности. Об этом пишет Reuters.

"Применение TikTok от китайской технологической компании ByteDance представляет угрозу безопасности технических сетей города", - говорится в заявлении администрации мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Теперь все муниципальные рабочие и службы обязаны удалить приложение в течение 30 дней на устройствах и сетях, принадлежащих городу.

Напомним, что в США штат Монтана стал первым в стране, который запретил TikTok.

Создатели платформы подали в суд на штат Монтана, запретивший гражданам пользоваться приложением.

Также мы писали, что Европарламент призвал страны ЕС запретить TikTok для госслужащих.

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