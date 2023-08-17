Неожиданная щедрость: Банк Ирландии раздал 1000 евро каждому из-за сбоя в банкоматах

Банкоматы Банка Ирландии раздали тысячи евро всем клиентам с пустыми счетами, создав очереди по всей стране.

15 августа банкоматы Банка Ирландии превратились в щедрый денежный фонтан, раздаривая каждому по 1000 евро наличными. Это повлекло за собой длиннющие очереди к банкоматам по всей стране. Об этом сообщает Gizmodo.

Проблемы начались с того, что клиенты не смогли получить доступ к своим банковским онлайн-сервисам, а значит и перевести деньги. Очень быстро обнаружили и другой баг в системе: они могли снимать суммы, превышающие доступный остаток на счетах.

После того как проблема была обнаружена, часть банкоматов удалось отключить, а некоторые даже охранялись полицией во избежание злоупотреблений.

Банк известил своих клиентов, что зафиксировал все движения денежных средств, и незаконно полученная сумма будет в дальнейшем снята со счетов. Если остатка не хватит, счет будет выведен в минус, то есть у клиента возникнет задолженность, которую он обязан будет погасить в будущем, даже если это придется делать по судебному решению.

«Мы хотели бы напомнить клиентам, что в случае перевода/снятия средств, в том числе сверх обычных лимитов, эти деньги будут списаны с их счетов. Мы отдаем себе отчет, что клиенты могут не иметь возможности проверить баланс, но они не должны снимать/переводить средства, если существует вероятность превышения лимита», – предупредил Банк Ирландии.

Баг был и в мобильном приложении. Он разрешал вывести до 500 евро со счета в Банке Ирландии на счет в сервисе Revolut (цифровой банковский счет в интернете, подобный Venmo или PayPal; одним из основателей является украинец Влад Яценко) даже при отсутствии денег у клиента или сверх установленного лимита. Для устранения этой ошибки пришлось на несколько часов отключить и доступ к мобильному приложению. Между тем, некоторые клиенты сообщили, что смогли снять даже более 1 000 евро и перевести их на Revolut.

Техническая проблема была устранена в течение ночи. Все платежи отразились на счетах клиентов в течение следующего дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.