Несподівана щедрість: Банк Ірландії роздав 1000 євро кожному через збій в банкоматах

15 серпня банкомати Банку Ірландії перетворилися на щедрий грошовий фонтан, роздаровуючи кожному по 1000 євро готівкою. Це спричинило довжелезні черги до банкоматів по всій країні. Про це повідомляє Gizmodo.
Проблеми почалися з того, що клієнти не змогли отримати доступ до своїх банківських онлайн-сервісів, а отже й переказати гроші. Дуже швидко знайшли й інший баг у системі: вони могли знімати суми, які перевищували доступний залишок на рахунках.
Після того як проблему було виявлено, частину банкоматів вдалося відключити, а деякі навіть охоронялися поліцією, щоб уникнути зловживань.
Банк сповістив своїх клієнтів, що зафіксував усі рухи грошових коштів, і незаконно отримана сума буде надалі знята з рахунків. Якщо залишку не вистачить, рахунок буде виведено в мінус, тобто у клієнта виникне заборгованість, яку він буде зобов'язаний погасити в майбутньому, навіть якщо це доведеться робити за судовим рішенням.
«Ми хотіли б нагадати клієнтам, що в разі переказу/зняття коштів, в тому числі понад звичайні ліміти, ці гроші будуть списані з їхніх рахунків. Ми усвідомлюємо, що клієнти можуть не мати можливості перевірити баланс, але вони не повинні знімати/переказувати кошти, якщо існує ймовірність перевищення ліміту», – попередив Банк Ірландії.
Баг був і в мобільному додатку. Він дозволяв вивести до 500 євро з рахунку в Банку Ірландії на рахунок у сервісі Revolut (цифровий банківський рахунок в інтернеті, подібний до Venmo або PayPal; одним із засновників є українець Влад Яценко) навіть за відсутності грошей у клієнта або понад встановлений ліміт. Для усунення цієї помилки довелося на кілька годин також відключити й доступ до мобільного додатка. Тим часом деякі клієнти повідомили, що змогли зняти навіть понад 1 000 євро й перевести їх на Revolut.
Технічна проблема була усунена протягом ночі. Усі платежі відобразились на рахунках клієнтів протягом наступного дня.
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