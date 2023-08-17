У всьому Лівані зникло світло

Електроенергії зараз немає у водопровідних станціях, житлових будинках, а також в аеропорту в Бейруті, який поки що працює на власних генераторах.

Джерело фото: pixabay.com

Ліван поринув у повну темряву в середу ввечері, 16 серпня,

Як пише «Sky News Arabia», це сталося після того, як було оголошено, що діяльність електростанцій «Дейр-Аммар» на півночі країни та «Аль-Захрані» на півдні була зупинена компанією, яка їх експлуатує, «Prime South», через відсутність фінансової ліквідності.

Електроенергії зараз немає у водопровідних станціях, житлових будинках, а також в аеропорту в Бейруті, який поки що працює на власних генераторах.

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