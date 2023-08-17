У Києві хочуть підвищити ціни на проїзд у транспорті: вартість «злетить» до 30 гривень

У КМДА переконані, що потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан.

У Києві планують найближчим часом підвищити проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду збільшиться з 8 до 30 гривень. Про це заявив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю «Радіо Київ – 98».

За його словами, у столиці хочуть замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити лише за умови збільшення вартості проїзду для громадян.

Чиновник вважає, що потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан. Після цього вже всі приватні маршрути замінять.

«Ми змінюватимемо всі маршрутки на комунальний транспорт», - повідомив Кандибор.

Він розповів, що наголос потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих фінансових вкладень щодо будівництва контактної мережі.

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