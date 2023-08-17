Сандра Буллок може втратити «Оскар» за роль у фільмі «Невидима сторона»: в чому причина

У акторки можуть відібрати заслужену нагороду через 13 років після виходу фільму.

Відома американська акторка Сандра Буллок може залишитися без «Оскара», який вона отримала за роль у біографічному фільмі 2009 року «Невидима сторона». Про це повідомляє TMZ.

Американський футболіст Майкл Оер, про якого зняли фільм, лише у 2023 заявив, що певні події у фільмі показані неправдиво. Наприклад, родина Туохі не всиновляла спортсмена. Він заявляє, що родина достатньо заробила з проєкту, а сам Оер нічого не отримав.

Користувачі соцмереж почали вимагати позбавити Сандру Буллок нагороди за зіграну роль у цьому фільмі.

Зірка екрану зіграла роль вигаданої мами Оера — Лі Енн Туохі. А футболіста на екрані втілив Квінтон Аарон, який захищає Сандру Буллок та вважає недоречними звинувачення у її бік.

Сім'я Туохі стверджує, що Майкл Оер намагався стягнути з них 15 мільйонів доларів перед подачею до суду.

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