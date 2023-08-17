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Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

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Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Нові плани ВККС – конкурси для кандидатів та діючих суддів, відновлення кваліфікаційного оцінювання та доля резерву на посади суддів

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АРМА пропонує, щоб ВАКС направляв АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи

АРМА: Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.

  1. У світі

Сандра Буллок може втратити «Оскар» за роль у фільмі «Невидима сторона»: в чому причина

13:20, 17 серпня 2023
У акторки можуть відібрати заслужену нагороду через 13 років після виходу фільму.
Сандра Буллок може втратити «Оскар» за роль у фільмі «Невидима сторона»: в чому причина

Відома американська акторка Сандра Буллок може залишитися без «Оскара», який вона отримала за роль у біографічному фільмі 2009 року «Невидима сторона». Про це повідомляє TMZ.

Американський футболіст Майкл Оер, про якого зняли фільм, лише у 2023 заявив, що певні події у фільмі показані неправдиво. Наприклад, родина Туохі не всиновляла спортсмена. Він заявляє, що родина достатньо заробила з проєкту, а сам Оер нічого не отримав.

Користувачі соцмереж почали вимагати позбавити Сандру Буллок нагороди за зіграну роль у цьому фільмі.

Зірка екрану зіграла роль вигаданої мами Оера — Лі Енн Туохі. А футболіста на екрані втілив Квінтон Аарон, який захищає Сандру Буллок та вважає недоречними звинувачення у її бік.

Сім'я Туохі стверджує, що Майкл Оер намагався стягнути з них 15 мільйонів доларів перед подачею до суду.

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