Сандра Буллок может потерять «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона»: в чем причина

У актрисы могут отобрать заслуженную награду спустя 13 лет после выхода фильма.

Известная американская актриса Сандра Буллок может остаться без «Оскара», который она получила за роль в биографическом фильме 2009 года Невидимая сторона. Об этом пишет TMZ.

Американский футболист Майкл Оэр, о котором сняли фильм, только в 2023 году заявил, что определенные события в фильме показаны неправдиво. К примеру, семья Туохи не усыновляла спортсмена. Он заявляет, что семья достаточно заработала по проекту, а сам Оэр ничего не получил.

Пользователи соцсетей потребовали лишить Сандру Буллок награды за сыгранную роль в этом фильме.

Звезда экрана сыграла роль вымышленной мамы Оэра – Ли Энн Туохи. А футболиста на экране воплотил Квинтон Аарон, защищающий Сандру Буллок и считающий неуместными обвинения в ее сторону.

Семья Туохи утверждает, что Майкл Оэр пытался взыскать с них 15 миллионов долларов перед подачей в суд.

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