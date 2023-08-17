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Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

Дела, поступающие из судов после смены подсудности, необходимо зарегистрировать и рассмотреть – Совет судей

Деятельность Полтавского и Индустриального райсудов признана неудовлетворительной.

Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

Новые планы ВККС – конкурсы для кандидатов и действующих судей, возобновление квалификационного оценивания и судьба резерва на должности судей

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, чего ожидать от Комиссии до конца 2023 года и призвали кандидатов на должности судей принять участие в ближайшем конкурсе.

  1. В мире

Сандра Буллок может потерять «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона»: в чем причина

13:20, 17 августа 2023
У актрисы могут отобрать заслуженную награду спустя 13 лет после выхода фильма.
Сандра Буллок может потерять «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона»: в чем причина

Известная американская актриса Сандра Буллок может остаться без «Оскара», который она получила за роль в биографическом фильме 2009 года Невидимая сторона. Об этом пишет TMZ.

Американский футболист Майкл Оэр, о котором сняли фильм, только в 2023 году заявил, что определенные события в фильме показаны неправдиво. К примеру, семья Туохи не усыновляла спортсмена. Он заявляет, что семья достаточно заработала по проекту, а сам Оэр ничего не получил.

Пользователи соцсетей потребовали лишить Сандру Буллок награды за сыгранную роль в этом фильме.

Звезда экрана сыграла роль вымышленной мамы Оэра – Ли Энн Туохи. А футболиста на экране воплотил Квинтон Аарон, защищающий Сандру Буллок и считающий неуместными обвинения в ее сторону.

Семья Туохи утверждает, что Майкл Оэр пытался взыскать с них 15 миллионов долларов перед подачей в суд.

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