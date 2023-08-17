Удостоверение водителя: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске

Как им обменять удостоверение водителя, выданное другим государством, на украинское.

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Иностранные граждане и лица без гражданства могут обменять удостоверение водителя, выданное другим государством, на украинское. Для этого необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Кроме того, есть возможность получить удостоверение водителя впервые - после подготовки в автошколе.

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, в частности, больше не является преградой для иностранцев, служащих в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Нацгвардии, требование иметь задекларированное или зарегистрированное место жительства на территории Украины. Адресом места жительства иностранцев и адресом для официальной переписки по вопросам эксплуатации транспортных средств будет считаться адрес воинской части, которая указывается в справке о пребывании лица на военной службе.

Также отменено и требование иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – то есть справку о присвоении индивидуального налогового номера воинам-иностранцам приносить не нужно.

Таким образом, необходимыми документами являются:

действительный паспортный документ иностранца или документ, который удостоверяет лицо без гражданства;

военный билет;

справку из воинской части, с которой заключен контракт;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами (только в случае прохождения учебы в автошколе и получения удостоверения водитлея впервые).

Эти изменения в отношении получения и обмена удостоверений водителя для иностранцев, которые служат в силах безопасности и обороны, действуют на период действия военного положения и в трехмесячный срок после его прекращения или отмены.

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