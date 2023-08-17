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  1. В Украине

Пытались завладеть земельными участками в Киеве на 8,5 млн грн: будут судить группу злоумышленников

12:45, 17 августа 2023
Речь идет о трех участках в Голосеевском районе столицы, принадлежащих к коммунальной собственности.
Пытались завладеть земельными участками в Киеве на 8,5 млн грн: будут судить группу злоумышленников
Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве перед судом предстанет группа злоумышленников, пытавшихся завладеть тремя земельными участками стоимостью свыше 8,5 млн грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В суд направили обвинительный акт в отношении 4 участников организованной группы и 4 их сообщников.

Речь идет о трех участках в Голосеевском районе, принадлежащих к коммунальной собственности.

С помощью нотариуса, действовавшего в сговоре с участниками группы, в Государственный реестр прав на недвижимое имущество были внесены недостоверные сведения о наличии на этих земельных участках жилых домов, которых на самом деле там не было.

В дальнейшем несуществующие объекты недвижимости были переоформлены на подставных лиц, выступавших добросовестными приобретателями.

Далее инженер-землеустроитель, достоверно зная об отсутствии жилых домов на земельных участках, изготовил технические документы, на основании которых земельным участкам были присвоены новые кадастровые номера и соответствующие сведения были внесены в Государственный земельный кадастр.

Поддельная документация на несуществующие дома и новые кадастровые номера требовались участникам сделки для реализации завершающей стадии схемы – выведения земельных участков из коммунальной собственности и последующей перерегистрации их на других лиц.

Благодаря правоохранителям преступный умысел не был доведен до конца.

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