Намагалися заволодіти земельними ділянками в Києві на 8, 5 млн грн: судитимуть групу зловмисників

Йдеться про три ділянки у Голосіївському районі столиці, що належать до комунальної власності.

Фото: Київська міська прокуратура

В Києві перед судом постане група зловмисників, які намагалися заволодіти трьома земельними ділянками вартістю понад 8, 5 млн грн. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої групи та 4 їх спільників.

Йдеться про три ділянки у Голосіївському районі, які належать до комунальної власності.

За допомогою нотаріуса, яка діяла у змові з учасниками групи, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені недостовірні відомості про наявність на цих земельних ділянках житлових будинків, яких насправді там не було.

Надалі неіснуючі об’єкти нерухомості були переоформлені на підставних осіб, які виступали добросовісними набувачами.

Далі інженер-землевпорядник, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків на земельних ділянках, виготовив технічні документи, на підставі яких земельним ділянкам були присвоєні нові кадастрові номери та відповідні відомості були внесені до Державного земельного кадастру.

Підроблена документація на неіснуючі будинки та нові кадастрові номери були потрібні учасникам оборудки для реалізації завершальної стадії схеми - виведення земельних ділянок з комунальної власності та подальшої перереєстрації їх на інших осіб.

Завдяки правоохронцям злочинний умисел не був доведений до кінця.

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