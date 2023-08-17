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Мін’юст подав позов щодо стягнення активів Міноборони Білорусі

11:13, 17 серпня 2023
Мін’юст просить про застосування санкції у виді стягнення активів до групи компаній «Волга-Днепр» (рф) та Міністерства оборони республіки Білорусь.
Мін’юст подав позов щодо стягнення активів Міноборони Білорусі
Джерело фото: facebook.com/inna.bogatykh

Міністерство юстиції 16 серпня подало два позови до ВАКС щодо стягнення активів групи компаній «Волга-Днєпр» та Міністерства оборони Білорусі.

Про це повідомила очільниця департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих.

Зокрема Мін’юст просить про застосування санкції у виді стягнення активів до:

- групи компаній «Волга-Днепр» (рф) - 6 авіаційних двигунів типу Д-18Т серії 3 для літаків АН-124-100 «Руслан»;

- Міністерства оборони республіки Білорусь - 1 авіаційний двигун та повітряний стартер.

«Позов до «Волга-Днепр», яка є однією з найбільших логістичних компаній рф у сфері транспортних авіаперевезень, має підприємства і активи в багатьох країнах світу - надважливий ще й з точки зору міжнародної конфіскації. Бо в Канаді аналогічна процедура розпочата щодо літака «Руслан», який належить цій же компанії і наразі арештований Канадою та має бути конфіскований на користь України. Ще декілька літаків цієї компанії «заморожені» Німеччиною. Це - сотні мільйонів доларів», - пояснила Богатих.

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