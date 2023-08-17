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Минюст подал иск о взыскании активов Минобороны Беларуси

11:13, 17 августа 2023
Минюст просит о применении санкции в виде взыскания активов к группе компаний «Волга-Днепр» (рф) и Министерства обороны республики Беларусь.
Минюст подал иск о взыскании активов Минобороны Беларуси
Источник фото: facebook.com/inna.bogatykh

Министерство юстиции 16 августа подало два иска в ВАКС о взыскании активов группы компаний «Волга-Днепр» и Министерства обороны Беларуси.

Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

В частности, Минюст просит о применении санкции в виде взыскания активов к:

- группе компаний «Волга-Днепр» (рф) – 6 авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124-100 «Руслан»;

- Министерства обороны республики Беларусь – 1 авиационный двигатель и воздушный стартер.

«Иск к «Волга-Днепр», которая является одной из крупнейших логистических компаний рф в сфере транспортных авиаперевозок, имеет предприятия и активы во многих странах мира – важен еще и с точки зрения международной конфискации. Потому что в Канаде аналогичная процедура начата в отношении самолета «Руслан», который принадлежит этой же компании и арестован Канадой и должен быть конфискован в пользу Украины. Еще несколько самолетов этой компании «заморожены» Германией. Это – сотни миллионов долларов», - объяснила Богатых.

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