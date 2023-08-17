СБУ задержала российского агента, который «готовил» ракетный обстрел Киева

По указанию агрессора злоумышленник устанавливал геолокацию подразделений Сил обороны на территории столичного региона.

Служба безопасности Украины в Киевской области задержала российского агента-корректировщика. Мужчина за деньги работал на главное управление генерального штаба вс рф (более известного как игру). Об этом сообщает СБУ.

По указанию агрессора злоумышленник устанавливал геолокацию подразделений Сил обороны на территории столичного региона.

«Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники», - добавили в СБУ.

Также фигурант «сливал» оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве.

«По имеющимся данным, вражеская спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинского ПВО.

Разведывательная информация потребовалась захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов России по Киеву и близлежащих населенных пунктах.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника «с поличным», когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и «привязывал» ее GPS-координаты к электронной карте», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом является 23-летний житель Одессы, переехавший в Киев в поисках «быстрого заработка». «Для этого оставлял собственные «резюме» на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ», - добавили в СБУ.

«Таким образом, на него вышла российская военная разведка, которая за деньги привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Всю дальнейшую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров. Для конспирации предатель создал несколько анонимных аккаунтов», — отметили в спецслужбе.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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