Глава МИД Кулеба прокомментировал слухи об отставке: Уйду при двух обстоятельствах

Министр иностранных дел отметил, что ни одна должность не является вечной и он спокойно относится к слухам об отставке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слухи о своей отставке и сказал, при каких обстоятельствах может уйти из ведомства. Об этом он заявил в эфире "Завтрака с 1+1".

Кулеба отметил, что он возглавил МИД в марте 2020 года, но его "начали увольнять" уже в октябре. По словам министра, если слухи кто-то распространяет, значит, это кому-то нужно.

"Я работаю, ни одна должность не вечна и я спокойно отношусь ко всему", - сказал он.

Министр напомнил, что в начале каденции сказал, что уйдет при двух обстоятельствах.

"Я в начале еще сказал, что уйду при двух обстоятельствах: первое – если Президент попросит меня уйти, а второе – если я зайду в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой и не сочту возможным с этим работать", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Кулеба может лишиться своей должности.

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