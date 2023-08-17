Глава МЗС Кулеба прокоментував чутки про відставку: Піду за двох обставин

Міністр закордонних справ зазначив, що жодна посада не є вічною і він спокійно ставиться до чуток про відставку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади та сказав, за яких обставин може піти з відомства. Про це він заявив у ефірі "Сніданку з 1+1".

Кулеба зазначив, що він очолив МЗС в березні 2020-го, але його "почали звільняти" вже в жовтні. За словами міністра, якщо чутки хтось розповсюджує, значить це комусь потрібно.

"Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього", - сказав він.

Міністр нагадав, що на початку каденції сказав, що піде за двох обставин.

"Я на початку ще сказав, що піду за двох обставин: перша – якщо Президент попросить мене піти, а друга – якщо я зайду в якусь принципове протиріччя із зовнішньою політикою і не вважатиму за можливе з цим працювати", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кулеба може позбутися своєї посади.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.