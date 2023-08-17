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Здійснити вхід до сервісу Електронного суду тимчасово можна лише за допомогою іd.gov.ua

10:56, 17 серпня 2023
Через численні скарги на технічні збої при вході до Електронного суду, вхід здійснюватиметься через сервіс електронної ідентифікації користувачів.
Здійснити вхід до сервісу Електронного суду тимчасово можна лише за допомогою іd.gov.ua

У Державному підприємстві «Центр судових сервісів» повідомили, що у зв'язку з наявністю численних скарг на технічні збої, що виникають під час процесу авторизації за допомогою вбудованого методу авторизації, було прийнято рішення про тимчасове призупинення дії цього методу авторизації.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності в роботі  сервісу авторизації на вебсторінці https://id.court.gov.ua/ інтерфейсу Електронного суду. У зв'язку з наявністю численних скарг на технічні збої, що виникають під час процесу авторизації за допомогою вбудованого методу авторизації, Підприємством було прийнято рішення про тимчасове призупинення дії цього методу авторизації, для подальшого його доопрацювання командою Електронного суду», - сказано у повідомленні.

Авторизуватися можливо за допомогою іd.gov.ua (сервісу електронної ідентифікації користувачів).

«З метою забезпечення максимальної надійності та безперебійності доступу користувачів до сервісу Електронного суду, буде доступний лише метод авторизації за допомогою Id.gov.ua (сервісу електронної ідентифікації користувачів). Для цього вам необхідно натиснути  на відповідну кнопку з написом "Авторизуватись з Id.gov.ua" на вебсторінці сайту», - пояснили у Підприємстві.

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