Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада

Президент підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року», - написав він.

Вони відповідно почнуть діяти з 18 серпня (до того діє попередній).

Раніше ми писали, що Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Додамо, кого можуть мобілізувати у серпні.

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