Мешканцям Миколаївської області надійшло повідомлення про радіаційну небезпеку: Віталій Кім пояснив ситуацію

На території Южноукраїнська та Вознесенського району проводяться навчання з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

Зранку 17 серпня жителям Миколаївської області на телефони надійшло повідомлення про радіаційну небезпеку - громадян просили не виходити на вулицю та використовувати засоби захисту від радіації.

Також Телеграм-канали почали писали загрозу радіації у деяких громадах.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім пояснив ситуацію. Він нагадав, що 17 та 18 серпня на території міста Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту.

Під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

Він підкреслив, що всі заходи носять навчальний характер і закликав зберігати спокій.

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