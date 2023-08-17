Жителям Николаевской области пришло сообщение о радиационной опасности: Виталий Ким объяснил ситуацию

На территории Южноукраинска и Вознесенского района проводятся учения по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.

Утром 17 августа жителям Николаевской области на телефоны поступило сообщение о радиационной опасности - граждан просили не выходить на улицу и использовать средства защиты от радиации.

Также Телеграм-каналы начали писать угрозу радиации в некоторых общинах.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил ситуацию. Он напомнил, что 17 и 18 августа на территории города Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите.

В ходе учений планируется отработка практических мероприятий по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.

Он подчеркнул, что все мероприятия носят обучающий характер и призвал сохранять спокойствие.

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