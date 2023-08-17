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  1. В Украине

Стало известно, сколько украинцев уехали за границу и не вернулись домой

15:38, 17 августа 2023
Доля людей, не возвращавшихся из-за границы, в 2023 году уменьшилась в разы.
Стало известно, сколько украинцев уехали за границу и не вернулись домой

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину за границу уехали и не вернулись 2,4 млн украинцев. Об этом говорится на платформе Опендатабот.

Так, доля людей, не возвращавшихся из-за границы, в 2023 году уменьшилась в разы. Так, в первом полугодии 2022 года таковых было 2,6 млн граждан, а за первые шесть месяцев 2023 года – 230 тысяч человек. Это в 11 раз меньше, чем за эти месяцы прошлого года.

Наиболее активно домой украинцы начали возвращаться во втором полугодии 2022 года. Тогда прибыли на 149 тысяч граждан больше, чем уехали из Украины.

В марте и апреле текущего года количество ехавших в Украину граждан преобладало на тех, кто ехал за границу. Однако в мае количество выезжавших за границу снова стало преобладать, это совпало с периодом летних отпусков.

Заметим, что с февраля 2023 в Украину начали приезжать больше иностранцев. За первые полгода 2023 года в Украину въехали на 12,2 тысячи иностранных граждан больше, чем уехали.

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