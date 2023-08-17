Сколько человек воспользовались бронированием номерных знаков онлайн за неделю существования услуги

1363 раза граждане забронировали знаки в Электронном кабинете водителя.

Только за неделю существования услуги бронирования номерных знаков онлайн ею воспользовались более тысячи человек.

Как отмечали в Главном сервисном центре МВД, 1363 раза граждане забронировали знаки в Электронном кабинете водителя.

Услуга предоставляется, если информация о водителе есть в электронном реестре МВД. Стоимость выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию, кроме указанных платных комбинаций цифр.

Стоимость 1 суток хранения - 10,80 грн. Бронирование номерного знака действует до 10 дней.

Если в течение 10 календарных дней заказчик бронирования не обратился за услугой перерегистрации, то бронирование автоматически отменяется. Деньги можно вернуть.

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