Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Почекають ще: Рада суддів вирішила, що питання долі суддів вищих спецсудів та ВСУ розглядати не варто

Минуло вже 6 років, рішення КСУ та ЄСПЛ, однак ані у парламенті, ані в РСУ не поспішають вирішити долю суддів Верховного Суду України та вищих спецсудів.

Суддя Верховного Суду Лілія Катеринчук звільнилась у відставку

Відставки суддів Верховного Суду не припиняються.

Заступник Сальнікова Максим Пампура – фігурант справи про вирішення питань у ВС за «пятерочку», продовжує керувати питаннями судової влади

Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

ВАКС необхідно пришвидшити темпи винесення вироків – НАБУ

У НАБУ вважають ВАКС складовою «системі протистояння топ-корупції».

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

  1. В Україні

Скільки осіб скористалися бронювання номерних знаків онлайн за тиждень існування послуги

13:03, 17 серпня 2023
1 363 рази громадяни забронювали знаки в Електронному кабінеті водія.
Скільки осіб скористалися бронювання номерних знаків онлайн за тиждень існування послуги

Лише за тиждень існування послуги бронювання номерних знаків онлайн нею скористалися понад тисячу осіб.

Як зазначали у Головному сервісному центрі МВС, 1 363 рази громадяни забронювали знаки в Електронному кабінеті водія.

Послуга надається якщо інформація про водія є в електронному реєстрі МВС. Вартість вибору номерного знаку обійдеться у 360 грн за будь-яку комбінацію, крім визначених платних комбінацій цифр.

Вартість 1 доби зберігання — 10,80 грн. Бронювання номерного знаку діє до 10 днів.

Якщо упродовж 10 календарних днів замовник бронювання не звернувся за послугою перереєстрації, то бронювання скасовується автоматично. Гроші можна повернути.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео