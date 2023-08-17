Скільки осіб скористалися бронювання номерних знаків онлайн за тиждень існування послуги

1 363 рази громадяни забронювали знаки в Електронному кабінеті водія.

Лише за тиждень існування послуги бронювання номерних знаків онлайн нею скористалися понад тисячу осіб.

Як зазначали у Головному сервісному центрі МВС, 1 363 рази громадяни забронювали знаки в Електронному кабінеті водія.

Послуга надається якщо інформація про водія є в електронному реєстрі МВС. Вартість вибору номерного знаку обійдеться у 360 грн за будь-яку комбінацію, крім визначених платних комбінацій цифр.

Вартість 1 доби зберігання — 10,80 грн. Бронювання номерного знаку діє до 10 днів.

Якщо упродовж 10 календарних днів замовник бронювання не звернувся за послугою перереєстрації, то бронювання скасовується автоматично. Гроші можна повернути.

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