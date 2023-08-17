МЗС завершило співбесіди з 16 кандидатами на посади послів, які пройшли перший в історії відкритий відбір, — Кулеба

Міністерство отримало понад тисячу заявок від представників ділових кіл, науковців та викладачів, ветеранів та військових та дипломатів.

Міністерство закордонних справ завершило співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий відбір. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Під час відбору, який розпочався у березні цього року, МЗС отримало понад тисячу заявок. 30% з них подали представники ділових кіл, 12% — науковці та викладачі, 7% — ветерани та військові, ще 7% — чинні та колишні дипломати.

Про бажання взяти участь у конкурі заявили також адвокати та правозахисники, громадянське суспільство, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші.

«Всі завжди хочуть швидких результатів. І я не виняток. Але ми розуміли з самого початку, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури. Тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим. І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати», — написав Кулеба, додавши, що поінформує президента про результати відкритого відбору.

Міністр повідомив, що не розповідатиме про конкретних кандидатів, доки вони не пройшли решту стадій процесу.

«Але вже зараз можу запевнити, що це кращі з кращих, адже конкурс був, по суті, 69 людей на місце», — наголосив він.

Усі кандидати, за словами Кулеби, є різними людьми, проте всі вони досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні.

Очільник МЗС наголосив, що пошук і призначення послів України за кордоном — це складний і достатньо тривалий процес, який раніше був закритим.

«Відкритий набір ламає цю традицію та дає рівні шанси усім, хто має здібності, компетенції та амбіції», — сказав він.

Як відомо, у березі 2023 року Дмитро Кулеба розповів про складну ситуацію в МЗС через кадровий голод та оголосив відкритий набір послів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.