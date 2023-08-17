Податкова вимога: коли її можуть надати у паперовій формі

На вимогу платника податків, який отримав податкову вимогу в е-формі, ДПС надає такому платнику податків відповідну податкову вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

Державна податкова служба роз’яснила, коли вона може надати податкову вимогу у паперовій формі.

Порядок направлення податкових вимог платникам податків затверджений наказом Мінфіну від 12.07.2022 №196 та опублікований 09.08.2022.

Цей Порядок, який визначає механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових вимог, приведено у відповідність до Закону №1914-IX у зв’язку зі змінами, внесеними до п. 59.3 ПКУ. Зокрема, уточнено, що податкова вимога надсилається платнику податків разом із детальним розрахунком суми податкового боргу. Крім того, у Порядку передбачено:

протягом періоду оскарження платником податків відповідно до ст. 56 ПКУ суми грошових зобов’язань, визначених податковим органом відповідно до ПКУ та інших законодавчих актів, податкова вимога з податку, що оскаржується, не формується та не надсилається, а сума такого грошового зобов’язання вважається неузгодженою;

у разі направлення платнику податків податкової вимоги в Електронний кабінет, до реєстру вимог автоматично вноситься інформація про її доставку в Електронний кабінет з квитанції про доставку, а паперова копія вимоги та квитанції друкується та долучається до справи платника податків;

інформація про відкликання податкової вимоги вноситься податковим керуючим до реєстру податкових вимог.

Податкова вимога формується у разі, якщо платник податків не сплатив у встановлені ПКУ строки суму:

узгодженого грошового зобов'язання;

непогашеної пені.

Якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста восьмидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податкова вимога не надсилається (не вручається).

Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних інформаційно-комунікаційних систем податкових органів та надсилаються (вручаються) платникам податків у письмовій та/або електронній формі.

На вимогу платника податків, який отримав податкову вимогу в електронній формі, податковий орган надає такому платнику податків відповідну податкову вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів із дня надходження такого запиту (в письмовій або електронній формі) платника податків.

Податкова вимога вважається відкликаною:

у день, протягом якого відбулося самостійне погашення суми податкового боргу платником податків або органом стягнення у повному обсязі;

з дня прийняття податковим органом рішення про скасування податкової вимоги;

з дня надходження до платника податків податкової вимоги, яка містить зменшену контролюючим органом або за рішенням суду, що набрало законної сили, суму податкового боргу, визначену в раніше надісланій податковій вимозі;

у день набуття законної сили рішенням суду, яким скасовано суму податкового боргу, визначену у податковій вимозі.

Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок його адміністративного оскарження, раніше надіслана (вручена) податкова вимога не відкликається. На суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається).

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