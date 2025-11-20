21 листопада вестибюль №3 станції «Хрещатик» закриють на декілька годин

Обмеження діятиме з 5:37 до 11:00 через державні заходи до Дня Гідності та Свободи.

Київський метрополітен повідомив, що 21 листопада з 5:37 до 11:00 вестибюль №3 станції «Хрещатик» (вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні) буде тимчасово закритий.

Причина — проведення державних заходів із нагоди Дня Гідності та Свободи.

Вестибюлі №1 і №2, а також пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» працюватимуть у звичайному режимі.

У разі повітряної тривоги всі вестибюлі відчинять для укриття.

Пасажирів просять враховувати зміни та планувати маршрути заздалегідь.

