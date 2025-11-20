21 ноября вестибюль №3 станции «Крещатик» закроют на несколько часов

Ограничение будет действовать с 5:37 до 11:00 из-за государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы.

Киевский метрополитен сообщил, что 21 ноября с 5:37 до 11:00 вестибюль №3 станции «Крещатик» (выход к Аллеи Героев Небесной Сотни) будет временно закрыт.

Причина — проведение государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Вестибюли №1 и №2, а также пересадочный узел «Майдан Независимости» — «Крещатик» будут работать в обычном режиме.

В случае воздушной тревоги все вестибюли откроют для укрытия.

Пассажиров просят учитывать изменения и планировать маршруты заранее.

