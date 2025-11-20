21 ноября вестибюль №3 станции «Крещатик» закроют на несколько часов
23:30, 20 ноября 2025
Ограничение будет действовать с 5:37 до 11:00 из-за государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы.
Киевский метрополитен сообщил, что 21 ноября с 5:37 до 11:00 вестибюль №3 станции «Крещатик» (выход к Аллеи Героев Небесной Сотни) будет временно закрыт.
Причина — проведение государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы.
Вестибюли №1 и №2, а также пересадочный узел «Майдан Независимости» — «Крещатик» будут работать в обычном режиме.
В случае воздушной тревоги все вестибюли откроют для укрытия.
Пассажиров просят учитывать изменения и планировать маршруты заранее.
