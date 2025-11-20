У Швеції розкритикували обсяги підтримки України з боку ЄС

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що Євросоюз більше коштів витрачає на імпорт з Росії, ніж на підтримку України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз сплатив за імпорт товарів та енергоресурсів з РФ на 124 мільярди євро більше, ніж надав підтримки Україні, заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада, повідомляє Європейська правда.

«Правда полягає в тому, що підтримка України є недостатньо великою, а підтримка Росії – надто великою», – сказала Стенергард.

За її словами, від 24 лютого 2022 року європейські країни підтримали Україну на 187 млрд євро.

«Протягом того ж періоду ми імпортували російської нафти та газу на суму 201 мільярд євро. І, якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 мільярдів євро. Це означає, що ми отримуємо негативну підтримку України у розмірі 124 мільярдів євро», – зазначила вона, продемонструвавши відповідний графік.

«Це ніщо інше, як ганьба. Не буде жодних розумних мирних переговорів, якщо ми не збільшимо підтримку України та тиск на Росію. Дуже хорошим початком було б використання заморожених активів на користь України», – підкреслила Стенергард.

