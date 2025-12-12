Небезпечний декор до свят: як правильно вибрати ялинки, прикраси та гірлянди

Передноворічні покупки без перевірки можуть обернутися загрозою для всієї родини.

У період передноворічного ажіотажу українці часто обирають святкові прикраси, керуючись зовнішнім виглядом, а не безпекою. Втім, такий підхід може мати серйозні наслідки для здоров’я, особливо дітей. Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликає споживачів бути уважними під час купівлі новорічної атрибутики та не ігнорувати технічні характеристики виробів.

Фахівці наголошують: низькоякісні святкові товари — це не лише марно витрачені кошти, а й потенційне джерело небезпеки. У складі дешевих прикрас можуть міститися токсичні речовини, зокрема фенол або свинець, які здатні негативно впливати на здоров’я.

Штучні ялинки: на що звернути увагу

Особливої обачності потребує вибір штучної ялинки, адже це товар довгострокового використання. Хоча обов’язкова сертифікація для цієї категорії не передбачена, наявність документів про якість і хімічний склад є принципово важливою.

Експерти радять звертати увагу на матеріал:

поліпропілен вважається безпечним і хімічно інертним;

полівінілхлорид (ПВХ), виготовлений із нафтопродуктів, може містити шкідливі домішки, зокрема сполуки свинцю.

Різкий або хімічний запах — вагома причина відмовитися від покупки. Також не рекомендується розміщувати штучні ялинки сумнівної якості у спальнях та дитячих кімнатах.

Ялинкові прикраси: ризики стихійних ринків

Аналогічні застереження стосуються новорічних прикрас. У Держпродспоживслужбі радять уникати покупок на стихійних ринках, де неможливо перевірити походження товару.

Якісні прикраси мають відповідати кільком критеріям:

фарба не повинна залишатися на руках;

блискітки не мають осипатися;

виріб не повинен мати різкого запаху;

кріплення мають бути надійними.

Окрему небезпеку становлять декоративні елементи, що імітують продукти харчування, а також мішура з дрібними деталями. Вони легко привертають увагу дітей і домашніх тварин та можуть спричинити серйозні травми у разі проковтування.

Гірлянди: важливі технічні нюанси

Під час вибору електричних гірлянд варто особливо уважно дотримуватися технічних вимог. Споживачам радять чітко розрізняти вироби для внутрішнього та зовнішнього використання:

вуличні гірлянди в приміщенні можуть виділяти токсичні випари;

кімнатні — на вулиці створюють ризик короткого замикання через вологу.

Гранична потужність гірлянд не повинна перевищувати 65 Вт. Будь-які ознаки перегріву, пошкодження ізоляції або сторонній запах є підставою для відмови від використання. Перед покупкою фахівці рекомендують обов’язково ввімкнути гірлянду та перевірити її роботу.

Де безпечніше купувати новорічні товари

У Держпродспоживслужбі підкреслюють: найефективніший спосіб зменшити ризики — купувати новорічну атрибутику в спеціалізованих магазинах, де безпека продукції підтверджена відповідними документами.

Такий підхід допоможе не лише уникнути небезпечних товарів, а й забезпечити спокійні та безпечні новорічні свята для всієї родини.

