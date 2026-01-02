Що повертають і що залишають собі військові після служби – список речей

З 2024 року військовослужбовці повертають лише бронежилет і каску.

Правила повернення майна

Військовослужбовці зобов’язані повертати бронежилет та каску, а решту інвентарного майна (спальники, каремати, фляги тощо) за новим порядком можуть залишати собі.

Ці зміни впроваджені наказом Міноборони №654 від 1 жовтня 2024 року, щоб бійці могли більше зосередитися на бойових завданнях, а не на бюрократії.

Що потрібно повертати

Бронежилет

Каска

Що можна залишити собі

Спальники

Каремати

Фляги

Інше інвентарне майно, яке раніше підлягало здачі.

