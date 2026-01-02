Что возвращают и что оставляют себе военные после службы – список вещей

С 2024 года военнослужащие возвращают только бронежилет и каску.

Черкасский областной ТЦК напомнил, что военнослужащие обязаны возвращать выданное имущество, но благодаря изменениям, внесенным Минобороны в 2024 году, возвращать нужно только бронежилет и каску, а другие вещи (спальники, карематы, фляги) остаются у военных после увольнения, если они их использовали, что упрощает процедуру и уменьшает бюрократию.

Правила возврата имущества

Военнослужащие обязаны возвращать бронежилет и каску, а остальное инвентарное имущество (спальные мешки, карематы, фляги и т.д.) по новому порядку могут оставлять себе.

Эти изменения введены приказом Минобороны №654 от 1 октября 2024 года, чтобы бойцы могли больше сосредоточиться на боевых задачах, а не на бюрократии.

Что нужно возвращать

Бронежилет

Каска

Что можно оставить себе

Спальные мешки

Карематы

Фляги

Другое инвентарное имущество, которое ранее подлежало сдаче.

