Компанія Amazon несподівано відмовилася від доставки дронами в Італії

Ще у грудні 2024 року Amazon повідомляла про успішне завершення початкових тестів доставки дронами в місті Сан-Сальво, розташованому в центральному регіоні Абруццо.

Компанія Amazon оголосила про призупинення планів щодо комерційної доставки товарів дронами в Італія. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

У Amazon зазначили, що рішення ухвалили після стратегічного перегляду проєкту. Попри досягнутий прогрес у взаємодії з авіаційними регуляторами, загальне регуляторне бізнес-середовище в країні наразі не відповідає довгостроковим цілям компанії щодо розвитку доставки дронами.

«Після стратегічного перегляду ми вирішили припинити наші плани комерційної доставки дронами в Італії. Незважаючи на позитивну взаємодію та прогрес з італійськими авіаційними регуляторами, ширші регуляторні умови бізнесу в країні не підтримують цю програму», — йдеться в заяві Amazon.

Водночас ENAC — Італійське управління цивільної авіації — назвало рішення компанії несподіваним. У відомстві зазначили, що зупинка проєкту пов’язана з корпоративною політикою Amazon та «останніми фінансовими подіями в групі».

