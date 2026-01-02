  1. В мире

Компания Amazon неожиданно отказалась от доставки дронами в Италии

14:54, 2 января 2026
Еще в декабре 2024 года Amazon сообщала об успешном завершении первоначальных тестов доставки дронами в городе Сан-Сальво, расположенном в центральном регионе Абруццо.
Компания Amazon объявила о приостановке планов по коммерческой доставке товаров дронами в Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В Amazon отметили, что решение было принято после стратегического пересмотра проекта. Несмотря на достигнутый прогресс во взаимодействии с авиационными регуляторами, общее регуляторное бизнес-среда в стране в настоящее время не соответствует долгосрочным целям компании по развитию доставки дронами.

«После стратегического пересмотра мы решили прекратить наши планы коммерческой доставки дронами в Италии. Несмотря на позитивное взаимодействие и прогресс с итальянскими авиационными регуляторами, более широкие регуляторные условия ведения бизнеса в стране не поддерживают эту программу», — говорится в заявлении Amazon.

В то же время ENAC — Итальянское управление гражданской авиации — назвало решение компании неожиданным. В ведомстве отметили, что остановка проекта связана с корпоративной политикой Amazon и «последними финансовыми событиями в группе».

