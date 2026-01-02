Верховний Суд висловився щодо використання однієї IP-адреси як доказ антиконкурентних узгоджених дій на торгах

Верховний Суд підтвердив правоту Антимонопольного комітету України.

Антиконкурентні узгоджені дії учасників торгів підтверджуються сукупністю таких непрямих доказів: використання однієї IP-адреси, синхронність дій при поданні пропозицій, відсутність конкурентної поведінки, наявність трудових зв’язків між пов’язаними особами та обмін інформацією. Ці обставини вказують на спотворення результатів торгів і відсутність реальної конкуренції.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

ТОВ-1 звернулося з позовом до Антимонопольного комітету України (АМКУ) і третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – ТОВ-2 про визнання недійсним і скасування рішення Тимчасової адміністративної колегії АМКУ «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу», відповідно до якого визнано, що ТОВ-1 вчинило порушення, передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів шляхом погодження поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі у процедурах закупівлі.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено. КГС ВС залишив без змін судові рішення попередніх інстанцій.

Згідно з рішенням АМКУ ТОВ-1 здійснило узгоджені дії з іншими учасниками торгів, спрямовані на фальсифікацію результатів аукціону в системі Prozorro. Рішення АМКУ ґрунтується на сукупності непрямих доказів, серед яких:

використання однієї IP-адреси двома учасниками торгів, що підтверджує їхню спільну діяльність;

синхронність дій при поданні тендерних пропозицій та оплаті послуг на електронних майданчиках;

завантаження ТОВ-1 документів, що містять дані про працівників ТОВ-2;

однакові характеристики завантажених електронних файлів, що вказує на єдине джерело їх підготовки;

сталий зв'язок між учасниками, зокрема спільні контрагенти та фінансова допомога між компаніями до оголошення торгів.

КГС ВС підтвердив, що суди попередніх інстанцій надали правильну оцінку доказам, зокрема наявності доказів узгодженої поведінки, і вказав, що доведення порушення на основі сукупності обставин є достатнім для кваліфікації дій як антиконкурентних узгоджених. Верховний Суд також вказав, що для визнання правопорушення достатньо встановлення наявності узгоджених дій, що призводять або можуть призвести до спотворення результатів торгів, без необхідності доведення негативних наслідків або вини учасників.

КГС ВС зазначив про правомірність висновків АМКУ щодо порушення законодавства, що стосується захисту економічної конкуренції. Рішення АМКУ є обґрунтованим і достатньо мотивованим, а встановлені факти та обставини свідчать про узгоджену поведінку учасників торгів.

Постанова КГС ВС від 13 листопада 2025 року у cправі № 910/102/25.

