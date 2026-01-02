Верховный Суд высказался относительно использования одной IP-адреса как доказательства антиконкурентных согласованных действий на торгах

Верховный Суд подтвердил правоту Антимонопольного комитета Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антиконкурентные согласованные действия участников торгов подтверждаются совокупностью таких косвенных доказательств: использование одной IP-адреса, синхронность действий при подаче предложений, отсутствие конкурентного поведения, наличие трудовых связей между связанными лицами и обмен информацией. Эти обстоятельства указывают на искажение результатов торгов и отсутствие реальной конкуренции.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

ООО-1 обратилось с иском к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) и третьему лицу, не заявляющему самостоятельных требований по предмету спора, на стороне истца — ООО-2 о признании недействительным и отмене решения Временной административной коллегии АМКУ «О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа», согласно которому признано, что ООО-1 совершило нарушение, предусмотренное п. 1 ст. 50 и п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов путем согласования поведения во время подготовки тендерных предложений и участия в процедурах закупки.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, в удовлетворении иска отказано. КХС ВС оставил без изменений судебные решения предыдущих инстанций.

Согласно решению АМКУ ООО-1 совершило согласованные действия с другими участниками торгов, направленные на фальсификацию результатов аукциона в системе Prozorro. Решение АМКУ основано на совокупности косвенных доказательств, среди которых: использование одной IP-адреса двумя участниками торгов, что подтверждает их совместную деятельность; синхронность действий при подаче тендерных предложений и оплате услуг на электронных площадках; загрузка ООО-1 документов, содержащих данные о работниках ООО-2; одинаковые характеристики загруженных электронных файлов, что указывает на единое источник их подготовки; устойчивую связь между участниками, в частности общих контрагентов и финансовую помощь между компаниями до объявления торгов.

КХС ВС подтвердил, что суды предыдущих инстанций дали правильную оценку доказательствам, в частности наличию доказательств согласованного поведения, и указал, что доказывание нарушения на основе совокупности обстоятельств является достаточным для квалификации действий как антиконкурентных согласованных. Верховный Суд также указал, что для признания правонарушения достаточно установления наличия согласованных действий, приводящих или способных привести к искажению результатов торгов, без необходимости доказывания негативных последствий или вины участников.

КХС ВС отметил правомерность выводов АМКУ относительно нарушения законодательства, касающегося защиты экономической конкуренции. Решение АМКУ является обоснованным и достаточно мотивированным, а установленные факты и обстоятельства свидетельствуют о согласованном поведении участников торгов.

Постановление КХС ВС от 13 ноября 2025 года в деле № 910/102/25.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.