  1. В Україні

Середня зарплата в Україні зросла до 27 167 грн – хто отримує найбільше та найменше

14:36, 2 січня 2026
Держстат повідомляє про зростання на 0,9% та регіональні відмінності у рівні оплати праці.
Середня заробітна плата в Україні у листопаді 2025 року склала 27 167 грн, що на 0,9% більше, ніж у жовтні, повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві — 40 633 грн, Дніпропетровській області — 31 706 грн та Луганській області — 31 340 грн. Найнижчі зарплати отримували працівники Кіровоградської (19 079 грн), Чернівецької (19 096 грн) та Чернігівської (20 344 грн) областей.

Серед видів економічної діяльності найвищу оплату отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — 66 934 грн, найнижчу — у сфері освіти — 16 622 грн.

Станом на 1 грудня 2025 року заборгованість із виплати зарплат становила 3,8 млрд грн.

Фото: Держстат 

