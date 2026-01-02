  1. В Украине

Средняя зарплата в Украине выросла до 27 167 грн – кто получает больше всего и меньше всего

14:36, 2 января 2026
Госстат сообщает о росте на 0,9% и региональных различиях в уровне оплаты труда.
Средняя заработная плата в Украине в ноябре 2025 года составила 27 167 грн, что на 0,9% больше, чем в октябре, сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве – 40 633 грн, Днепропетровской области – 31 706 грн и Луганской области – 31 340 грн. Самые низкие зарплаты получали работники Кировоградской (19 079 грн), Черновицкой (19 096 грн) и Черниговской (20 344 грн) областей.

Среди видов экономической деятельности самую высокую оплату получают работники сферы информации и телекоммуникаций — 66 934 грн, самую низкую — в сфере образования — 16 622 грн.

По состоянию на 1 декабря 2025 года задолженность по выплате зарплат составляла 3,8 млрд грн.

Фото: Госстат 

