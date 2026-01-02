  1. В Україні

Сирський розповів про зміцнення оборони та антидроновий захисту 2025 році

12:12, 2 січня 2026
У 2025 році стан оборонних рубежів та антидронового захисту покращився. Сирський розповів про підготовку міст до оборони.
Упродовж 2025 року в Україні покращився стан інженерного обладнання оборонних рубежів та систем антидронового захисту. Також виконано значний обсяг робіт з підготовки населених пунктів до оборони. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, під час наради з командувачами угруповань військ та керівником Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту детально розглянули рівень облаштування оборонних позицій, ефективність антидронового захисту та готовність населених пунктів до можливих бойових дій.

Сирський наголосив, що військовослужбовці інженерних військ Сил підтримки ЗСУ разом з органами місцевої влади та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують критично важливі завдання.

Зокрема, йдеться про створення розгалуженої мережі траншей та окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів і зведення інших фортифікаційних споруд.

Головнокомандувач підкреслив, що у 2025 році ці заходи дали відчутний результат — стан інженерного обладнання оборонних рубежів і антидронового захисту суттєво покращився. Водночас такі роботи мають проводитися системно та послідовно й надалі. Окремо він звернув увагу на досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. 

За словами Сирського, своєчасно та якісно збудовані інженерні загородження і фортифікації дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу значних втрат вже на підступах і зірвати його плани навіть за чисельної переваги.

війна Олександр Сирський дрон

