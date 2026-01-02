  1. В Украине

Сырский рассказал об укреплении обороны и антидроновой защите в 2025 году

12:12, 2 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2025 году состояние оборонительных рубежей и антидроновой защиты улучшилось. Сырский рассказал о подготовке городов к обороне.
Сырский рассказал об укреплении обороны и антидроновой защите в 2025 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 В течение 2025 года в Украине улучшилось состояние инженерного оборудования оборонных рубежей и систем антидроновой защиты. Также выполнен значительный объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, во время совещания с командующими группировками войск и руководителем Администрации Государственной специальной службы транспорта подробно рассмотрели уровень обустройства оборонительных позиций, эффективность антидроновой защиты и готовность населенных пунктов к возможным боевым действиям.

Сырский подчеркнул, что военнослужащие инженерных войск Сил поддержки ВСУ вместе с органами местной власти и военными администрациями фактически непрерывно выполняют критически важные задачи.

В частности, речь идет о создании разветвленной сети траншей и окопов, обустройстве противотанковых рвов, строительстве блиндажей и возведении других фортификационных сооружений.

Главнокомандующий подчеркнул, что в 2025 году эти меры дали ощутимый результат — состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и антидроновой защиты существенно улучшилось. В то же время такие работы должны проводиться системно и последовательно и в дальнейшем. Отдельно он обратил внимание на опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации.

По словам Сырского, своевременно и качественно построенные инженерные заграждения и фортификации позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу значительные потери уже на подступах и сорвать его планы даже при численном превосходстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Александр Сырский дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Социальные сети как средства массовой информации: позиция Верховного Суда по делу о запрещённой символике

Кассационная инстанция расставила акценты в вопросе ответственности за пропаганду тоталитарных режимов.

Персональная ответственность: правоохранители, прокуроры и судьи будут отвечать за ущерб гражданам

Граждане смогут получать компенсацию напрямую от конкретных должностных лиц за ущерб, причиненный незаконными действиями органов власти.

Арестованные отели и санатории предлагают использовать для жилья и реабилитации военнослужащих

В законопроекте предлагается использовать арестованные отели и санатории, которые принадлежали российским компаниям.

Охранной деятельности могут снова разрешить применять упрощенную систему налогообложения

Законопроект предлагает исключить охранную деятельность из списка видов бизнеса, которые не могут применять упрощённую систему налогообложения.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]