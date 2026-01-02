Сырский рассказал об укреплении обороны и антидроновой защите в 2025 году

В 2025 году состояние оборонительных рубежей и антидроновой защиты улучшилось. Сырский рассказал о подготовке городов к обороне.

В течение 2025 года в Украине улучшилось состояние инженерного оборудования оборонных рубежей и систем антидроновой защиты. Также выполнен значительный объем работ по подготовке населенных пунктов к обороне. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, во время совещания с командующими группировками войск и руководителем Администрации Государственной специальной службы транспорта подробно рассмотрели уровень обустройства оборонительных позиций, эффективность антидроновой защиты и готовность населенных пунктов к возможным боевым действиям.

Сырский подчеркнул, что военнослужащие инженерных войск Сил поддержки ВСУ вместе с органами местной власти и военными администрациями фактически непрерывно выполняют критически важные задачи.

В частности, речь идет о создании разветвленной сети траншей и окопов, обустройстве противотанковых рвов, строительстве блиндажей и возведении других фортификационных сооружений.

Главнокомандующий подчеркнул, что в 2025 году эти меры дали ощутимый результат — состояние инженерного оборудования оборонительных рубежей и антидроновой защиты существенно улучшилось. В то же время такие работы должны проводиться системно и последовательно и в дальнейшем. Отдельно он обратил внимание на опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации.

По словам Сырского, своевременно и качественно построенные инженерные заграждения и фортификации позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу значительные потери уже на подступах и сорвать его планы даже при численном превосходстве.

