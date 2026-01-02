Держбюджет України: Роксолана Підласа підбила підсумки виконання за 2025 рік
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа оприлюднила оперативні підсумки виконання Державного бюджету України за 2025 рік.
Дохідна частина
Як вказує Підласа, строго методологічно (податки, збори, обов’язкові платежі + міжнародні гранти, які теж в доходах) дохідна частина перевиконана на 16,6% проти річного плану, який затверджено законом про Державний бюджет 2025.
Водночас, у 2025 році до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів (БЕЗ грантів) надійшло 2,1 трлн грн, або 96,4% до річного плану. Тут недовиконання 79,3 млрд грн.
Ключовими джерелами наповнення бюджету в 2025 році були:
- імпортний ПДВ (надійшло 542,4 млрд грн протягом року),
- ПДФО та військовий збір (362,9 млрд грн),
- ПДВ з вироблених в Україні товарів (306,5 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),
- податок на прибуток (284,7 млрд грн),
- імпортний акциз (161,2 млрд грн),
- внутрішній акциз (119,7 млрд грн).
Надходження загального фонду (без міжнародних грантів) перевищили обсяг 2024 року на майже 409 млрд грн (або на 24%) і дозволили стабільно забезпечувати потреби оборони.
Запозичення
Від запозичень (внутрішніх та зовнішніх) на фінансування загального фонду держбюджету у 2025 році спрямовано 2,15 трлн грн, з них від розміщення ОВДП - 581,5 млрд гривень. Понадпланові запозичення - майже 28 млрд грн, які є резервом коштів у 1 кварталі 2026 року (так, власне, і передбачалося відповідним рішенням уряду, яке погоджував Бюджетний комітет в кінці року).
Міжнародна допомога
Водночас, за 2025 рік до бюджету надійшло $52,4 млрд міжнародної допомоги, з яких $37,9 млрд доларів в рамках інструменту ERA Loans (від усіх донорів). Міжнародна допомога переважно використовується для покриття НЕвійськових видатків державного бюджету. Було два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великобританії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та €6 млрд, які ЄС вперше у 2025 році дозволив спрямувати на військові видатки.
Найбільші видатки загального фонду
- оборона - майже 64% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2,7 трлн грн,
- погашення ОВДП і зовнішнього боргу - 596,8 млрд грн,
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) - 413,9 млрд грн,
- обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) - 361,6 млрд грн,
- програма медичних гарантій - 172,8 млрд грн,
- зарплата вчителів в школах (з доплатами) - 115,6 млрд грн,
- базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) - 49,4 млрд грн.
Порівняно з 2024 роком видатки загального фонду зросли майже на 20%, переважно за рахунок оборони.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.