Держбюджет України: Роксолана Підласа підбила підсумки виконання за 2025 рік

На оборону видали 2,7 трлн грн, а надходження зросли на 24% – повні підсумки від Роксолани Підласої.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа оприлюднила оперативні підсумки виконання Державного бюджету України за 2025 рік.

Дохідна частина

Як вказує Підласа, строго методологічно (податки, збори, обов’язкові платежі + міжнародні гранти, які теж в доходах) дохідна частина перевиконана на 16,6% проти річного плану, який затверджено законом про Державний бюджет 2025.

Водночас, у 2025 році до загального фонду державного бюджету від податків, зборів та обов’язкових платежів (БЕЗ грантів) надійшло 2,1 трлн грн, або 96,4% до річного плану. Тут недовиконання 79,3 млрд грн.

Ключовими джерелами наповнення бюджету в 2025 році були:

імпортний ПДВ (надійшло 542,4 млрд грн протягом року),

ПДФО та військовий збір (362,9 млрд грн),

ПДВ з вироблених в Україні товарів (306,5 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),

податок на прибуток (284,7 млрд грн),

імпортний акциз (161,2 млрд грн),

внутрішній акциз (119,7 млрд грн).

Надходження загального фонду (без міжнародних грантів) перевищили обсяг 2024 року на майже 409 млрд грн (або на 24%) і дозволили стабільно забезпечувати потреби оборони.

Запозичення

Від запозичень (внутрішніх та зовнішніх) на фінансування загального фонду держбюджету у 2025 році спрямовано 2,15 трлн грн, з них від розміщення ОВДП - 581,5 млрд гривень. Понадпланові запозичення - майже 28 млрд грн, які є резервом коштів у 1 кварталі 2026 року (так, власне, і передбачалося відповідним рішенням уряду, яке погоджував Бюджетний комітет в кінці року).

Міжнародна допомога

Водночас, за 2025 рік до бюджету надійшло $52,4 млрд міжнародної допомоги, з яких $37,9 млрд доларів в рамках інструменту ERA Loans (від усіх донорів). Міжнародна допомога переважно використовується для покриття НЕвійськових видатків державного бюджету. Було два винятки в рамках інструменту ERA Loans: гроші Великобританії, які використовуються на закупівлю зброї через держбюджет, та €6 млрд, які ЄС вперше у 2025 році дозволив спрямувати на військові видатки.

Найбільші видатки загального фонду

оборона - майже 64% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 2,7 трлн грн,

погашення ОВДП і зовнішнього боргу - 596,8 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) - 413,9 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) - 361,6 млрд грн,

програма медичних гарантій - 172,8 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (з доплатами) - 115,6 млрд грн,

базова+додаткові дотації місцевим бюджетам (разом) - 49,4 млрд грн.

Порівняно з 2024 роком видатки загального фонду зросли майже на 20%, переважно за рахунок оборони.

