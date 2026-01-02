Госбюджет Украины: Роксолана Пидласа подвела итоги исполнения за 2025 год

На оборону выдали 2,7 трлн грн, а поступления выросли на 24% – полные итоги от Роксоланы Пидласой.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа обнародовала оперативные итоги выполнения Государственного бюджета Украины за 2025 год.

Доходная часть

Как указывает Пидласа, строго методологически (налоги, сборы, обязательные платежи + международные гранты, которые тоже в доходах) доходная часть перевыполнена на 16,6% против годового плана, утвержденного законом о Государственном бюджете 2025.

В то же время, в 2025 году в общий фонд государственного бюджета от налогов, сборов и обязательных платежей (БЕЗ грантов) поступило 2,1 трлн грн, или 96,4% к годовому плану. Здесь недовыполнение 79,3 млрд грн.

Ключевыми источниками наполнения бюджета в 2025 году были:

импортный НДС (поступило 542,4 млрд грн в течение года),

НДФЛ и военный сбор (362,9 млрд грн),

НДС с произведенных в Украине товаров (306,5 млрд грн уже за вычетом возмещенного НДС),

налог на прибыль (284,7 млрд грн),

импортный акциз (161,2 млрд грн),

внутренний акциз (119,7 млрд грн).

Поступления общего фонда (без международных грантов) превысили объем 2024 года почти на 409 млрд грн (или на 24%) и позволили стабильно обеспечивать потребности обороны.

Заимствования

От заимствований (внутренних и внешних) на финансирование общего фонда госбюджета в 2025 году направлено 2,15 трлн грн, из них от размещения ОВГЗ — 581,5 млрд гривен. Сверхплановые заимствования — почти 28 млрд грн, которые являются резервом средств в 1 квартале 2026 года (так, собственно, и предусматривалось соответствующим решением правительства, которое согласовывал Бюджетный комитет в конце года).

Международная помощь

В то же время, за 2025 год в бюджет поступило $52,4 млрд международной помощи, из которых $37,9 млрд долларов в рамках инструмента ERA Loans (от всех доноров). Международная помощь преимущественно используется для покрытия НЕвоенных расходов государственного бюджета. Было два исключения в рамках инструмента ERA Loans: деньги Великобритании, которые используются на закупку оружия через госбюджет, и €6 млрд, которые ЕС впервые в 2025 году разрешил направить на военные расходы.

Наибольшие расходы общего фонда

оборона — почти 64% всех расходов общего фонда. В абсолютном измерении это 2,7 трлн грн,

погашение ОВГЗ и внешнего долга — 596,8 млрд грн,

социальная защита и поддержка ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 413,9 млрд грн,

обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 361,6 млрд грн,

программа медицинских гарантий — 172,8 млрд грн,

зарплата учителям в школах (с доплатами) — 115,6 млрд грн,

базовая+дополнительные дотации местным бюджетам (вместе) — 49,4 млрд грн.

По сравнению с 2024 годом расходы общего фонда выросли почти на 20%, преимущественно за счет обороны.

