Володимир Зеленський анонсував зміни у Силах оборони України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь заступника Керівника Офісу Президента та полковника Збройних Сил України Павла Паліси та підготовку до низки міжнародних і внутрішніх безпекових заходів.

За словами глави держави, Україна готується до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах Коаліції охочих на рівні лідерів. За словами Президента, військовий компонент є ключовим для реального гарантування безпеки.

Окрему увагу було приділено змінам у Силах оборони України. Павло Паліса опрацьовує питання необхідних трансформацій та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють.

Також Президент повідомив про підготовку до модернізації системи військової освіти з урахуванням досвіду оборони України у повномасштабній війні. За його словами, навчальний процес і підготовка офіцерів мають базуватися на реальному бойовому досвіді.

Крім того, Володимир Зеленський підписав нові укази про відзначення українських військовослужбовців державними нагородами.

